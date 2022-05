O treinador do V. Guimarães, Pepa, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após o empate a uma bola com o Boavista:

«[V. Guimarães não deu seguimento à boa exibição da primeira parte] Fomos superiores na primeira parte, tivemos qualidade com bola, saída limpa e com muito critério. Boavista com muita mobilidade na frente e a procurar muita profundidade. Estávamos a conseguir pressionar alto, estivemos num nível muito alto nos primeiros 45 minutos, mas faltou agredir mais, fixar a linha de três do Boavista e definir melhor, aproveitar o espaço por fora. Perdemos algumas bolas, houve uma ou outra oportunidade do Boavista em erros nossos. [Na segunda parte] Boavista entrou forte, mas também tivemos postura, o jogo ficou mais equilibrado e depois da expulsão - e foi bem expulso -, o jogo pendeu muito mais para o Boavista. Deixámos de conseguir pressionar alto e passámos algumas dificuldades. Foi pena porque foi um espetáculo tremendo, mas a expulsão é justa. Foi pena porque estávamos confortáveis e sentíamos que íamos vencer.

[Vários jovens da formação na equipa] Cinco estavam na equipa B no início da época e não é lançar à toa. Não são o futuro, são o presente e o Vitória é isto. Enche-me de orgulho. Jogadores com personalidade, ninguém tremeu e este é o caminho. Este patamar tem uma exigência tremenda e eles estão preparados, estamos cá para fazê-los crescer.

[Três empates nos últimos três jogos mostram que a equipa não lida bem com a pressão?] Vou ter tempo para fazer o balanço. Faltou-nos regularidade em termos exibicionais, sermos mais constantes e é um desafio que temos de ter no dia a dia, espremer os jogadores ao máximo e ajudá-los a lidar com estas situações. Em dois dos empates sentimos que ficámos aquém de muita coisa, mas hoje só ficámos aquém no resultado. Não digo que merecíamos ganhar, mas com onze para onze fomos superiores. A partir da expulsão perdemos capacidade de pressão e passámos mal por mérito do Boavista.

[Um ano depois, o que o fascinou mais no Vitória e a tarefa mais difícil] Fascinou mais depois de estar dentro do clube, que não é grande, o Vitória é enorme. Vamos ser melhores amanhã, depois de amanhã, para a semana, no mês que vem e na próxima época. O sexto lugar pode parecer pouco, mas temos de encarar o contexto, tudo o que aconteceu esta época, porque foi difícil. Queremos ser conquistadores, os miúdos estão a aparecer e a ser lançados com calma e o futuro é risonho. Enquanto for possível, vamos lutar pelo quinto lugar. Quisemos ganhar sempre, sabendo que podíamos partir o jogo e partimos, foi bonito para o espetáculo.

[Vai torcer pelo Tondela domingo?] É o que tiver de ser. No futebol tudo é possível e, se o Gil pontuar, sou o primeiro a pegar no telefone e dar os parabéns ao Ricardo [Soares]. Temos de saber estar na vida e no futebol. Às vezes, ficámos cegos e pensamos só no nosso umbigo. O Gil está no quinto lugar há muito tempo, e nós temos andado atrás. Se o Gil perder, vamos ter o estádio cheio para disputar uma final 'mano a mano'. Se o Gil pontuar, só temos de dar os parabéns, olhar para dentro e preparar rapidamente o jogo com o Gil. O futuro está garantido, temos é de ser mais consistentes no presente.»