Uma fé inabalável para um sol que afasta as nuvens carregadas. Na antecâmara do duelo entre Vitória e Betis, o Maisfutebol esteve no “berço da nação” para medir o sonho dos “Conquistadores”.

Do coração de Guimarães às imediações do estádio, a ambição deixa os vimaranenses a espreitar para os quartos de final da Liga Conferência, na ânsia de igualar a campanha de 1986/87, na Taça UEFA. Nessa época, o Vitória eliminou Sparta Praga, Atlético de Madrid e Groningen, caindo perante o Borussia Mönchengladbach, nos "quartos".

No Largo do Toural, pelas 16h, a polícia reuniu as centenas de adeptos do Betis. Como tal, as esplanadas pintaram-se de verde e branco, à boleia de fumos e bandeiras penduradas nas varandas. Em redor, olhares atentos – até cortantes – de adeptos vimaranenses.

A menos de um quilómetro, com as cantorias dos espanhóis como pano de fundo, Marques, de 77 anos, não se incomoda com a “invasão” e aproveita a agitação para atualizar conversas. Acomodado numa das cadeiras do Café Milenário, aceita prontamente falar ao Maisfutebol.

«Este é um café quase centenário, o meu pai era vimaranense e sempre aqui me trouxe. E o Vitória foi fundado neste lugar em 1922. Na altura era uma chapelaria, mais tarde foi um quiosque», começa por contar, enquanto pede um café.

«Nestes dias há um ambiente diferente, porque o Betis traz muitos adeptos, o que alegra a cidade, além do movimento económico que permite. Gosto de viver estes momentos. A presença dos adeptos do Betis no coração da cidade não me incomoda, aliás, como sócio, até preferia que viessem 20 ou 30 mil. O que me incomoda são alguns comportamentos.»

«Espero uma noite de euforia e de história, acredito que o Betis vai ser eliminado. Em Sevilha não jogámos menos do que eles. Esta noite vamos viver um ambiente que não existe noutro estádio português. A meu ver, a massa associativa é o que define a grandeza do clube e da cidade», prossegue.

Como está claro, também este adepto septuagenário ostenta o bilhete para o duelo com o emblema andaluz. Todavia, a memória permite-lhe apontar a outro jogo «memorável» na Europa.

«O maior jogo europeu do Vitória foi contra o Atlético de Madrid, para a Taça UEFA, em 1986. E já jogámos contra o Barcelona, por exemplo. Mas, o jogo com o Atlético foi memorável», termina, apontando o Chelsea como favorito à conquista da Liga Conferência.

Ana e David, o amor que une Vitória e Betis

À saída do Café Milenário, o Maisfutebol cruza destinos com Ana e David, vimaranense e andaluz – de 19 e 27 anos, respetivamente – namorados há quase um ano. Por estas semanas, a “Conquistadora” está nas bocas da cidade, graças às sucessivas entrevistas sobre este elo entre Vitória e Betis.

«Fui de Erasmus para Sevilha, na área da comunicação e marketing. Fomos apresentados por um amigo mútuo. Só vim a Portugal para tratar da papelada na escola e voltei a Sevilha, onde moro há um ano. Estávamos à espera do sorteio da Liga Conferência, queríamos muito este duelo»

«Estive na bancada do Benito Villamarín, porque o David é sócio. Os espanhóis ficaram muito contentes pela minha presença», relata.

Mas, amor e futebol voltam a ser separados na noite desta quinta-feira: «Jogamos em casa, esperemos que dê para o Vitória. Os adeptos também acreditam, é uma situação complicada para nós».

Quanto a David, o adepto andaluz promete festejar na bancada, ainda que rodeado de vimaranenses.

«É um jogo especial e espero que seja possível passar, porque na Europa não temos muita história. Vamos ter muita raça andaluza em campo. Se houver golo vou festejar, mas com respeito. Obviamente», remata.

«Nós já não morremos de coração»

Antes de rumarmos ao D. Afonso Henriques, escapamos à multidão na Confeitaria Ribela, outrora ponto de encontro do plantel do Vitória.

«O proprietário pagava as refeições dos jogadores. As pessoas desta cidade são assim», começa por contar Jerónimo, outro adepto septuagenário e sócio há mais de 50 anos. Ao lado está Graça, amiga nascida na Covilhã e convertida à “febre” do Vitória.

«Estes são os jogos que nos dão “pica”. A agitação na cidade é boa, já estivemos no meio dos espanhóis e tirámos muitas fotografias. Infelizmente, há quem perca a cabeça. O que nos move é a paixão pelo Vitória, somos incapazes de trocar de clube. Na minha infância havia lendas como o Eusébio, mas muitos de nós já assumíamos as cores do Vitória.»

«Nós, vitorianos, já não morremos de coração. Já vivemos muitos episódios. Jogos como o desta noite provocam imensa ansiedade. Por isso, apesar da idade – e dos problemas inerentes – devemos presenciar estes momentos», prossegue, muito animado, Jerónimo.

Enquanto oferece um chá, aproveita para analisar o decisivo duelo com o Betis.

«Tenho fé, porque é o que nos move, mas é preciso correr muito bem. Há uma semana jogámos olhos nos olhos, mas o Betis tem uma equipa tremenda. Ainda assim, por vezes, isso não é suficiente. Já agora, sobre o Luís Freire, está a plantar talentos que pegam de estaca e a equipa está forte. Não fossem as saídas e estaríamos próximos do pódio», argumenta.

E assim termina a hora do chá, enquanto o relógio acelera para as 20h.

«Vamos ter uma noite como nos anos '80»

Antes de rumar à casa do Vitória, o Maisfutebol abre o apetite no Dom Brasas, enquanto os adeptos do Betis desfilam entre cachecóis, fumos, petardos, bandeiras, provocações e cânticos. O convite foi entregue por António Lopes, fundador da Associação Amigos do Vitória. Este adepto viveu como poucos as últimas quatro décadas dos “Conquistadores”.

Para o jantar desta quinta-feira está entre amigos de juventude. No final do século XX conviveram na “Juvi”, a primeira claque do clube.

«Foi fundada em '84, mas vou ao futebol desde '78. E nasci em 1972. Chegava ao estádio com o meu irmão e estávamos por nossa conta. Em 2007 ajudei a fundar a associação, quando o Vitória lutava para subir à Liga.»

«Eu tinha a responsabilidade de organizar a viagem para famílias que queriam estar nos jogos de forma tranquila. Mas era uma responsabilidade assustadora. Depois da pandemia, o clube assumiu esse trabalho», revela.

Entre copos, talheres e acessos debates, António Lopes garante que esta é uma data distinta na história do Vitória.

«É o dia mais importante do ano. Vamos ter uma noite como nos anos '80. É importante voltar aos quartos de final, depois da campanha de 1986/87, na Taça UEFA. Dos jogos europeus a que assisti, destacaria a vitória sobre o Parma na Taça UEFA, em 1996. O Buffon esteve na baliza, o Parma tinha uma equipa fantástica.»

«O meu primeiro jogo europeu foi contra o Aston Villa, em 1983, antes da fundação da “Juvi”. Tinha 12 anos», termina, convidando os amigos a um brinde sentido.

Como seria de esperar, enquanto desciam as escadas do restaurante, estes amigos já entoavam cânticos de outras décadas e vivências. Uma nostalgia que reforça a fé. E assim a noite caiu no “berço” de Portugal. A luz e a emoção migraram para as bancadas do D. Afonso Henriques.

O duelo decisivo entre Vitória e Betis, que vale bilhete para os “quartos” da Liga Conferência é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.