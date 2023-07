O Vitória de Guimarães informou este sábado que chegou a acordo com os polacos do Radomiak Radom para ceder, a título de empréstimo, o lateral esquerdo Hélder Sá, até ao final da temporada.

O 10.º classificado da última edição do principal campeonato da Polónia assegurou ainda uma opção de compra do passe do jogador de 20 anos.

Hélder Sá realizou 29 jogos pela equipa principal dos vimaranenses entre as temporadas 2020/21 e 2022/23 e prepara-se para cumprir a primeira época da carreira fora de Portugal.