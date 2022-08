O Vitória de Guimarães anunciou o empréstimo de Herculano ao Empoli.

O clube vimaranense cede o avançado de 18 anos para a Serie A até ao final da temporada.

O Vitória informa que o Empoli paga «pela cedência, 150.000€, estando contemplada uma opção de compra sobre o português no valor de 450.000€». A SAD explica ainda que «a este montante, acresce a possibilidade do encaixe de 600.000€, mediante o cumprimento de objetivos desportivos, com o Vitória a salvaguardar 20% de uma venda futura do jogador».

Herculano Nabian chegou ao Vitória em 2018-19 e fez seis jogos pela equipa principal.