Yann Aurel Bisseck chegou ao Vitória de Guimarães em 2020, para cumprir duas temporadas de empréstimo proveniente do Colónia, mas a cedência terminou ao fim da primeira época. O defesa-central alemão rumou, depois, ao Aarhus e, esta segunda-feira, o clube dinamarquês confirmou que está em negociações com o Inter de Milão tendo em vista a transferência do jogador.

De acordo com os dinamarqueses, o negócio deverá ficar fechado pelo valor da cláusula de rescisão, que está fixada em cerca de sete milhões de euros.

Em Guimarães, Bisseck alinhou na equipa B (nove jogos) e não teve qualquer minuto na equipa principal.

Duas temporadas na Dinamarca foram suficientes para convencer os responsáveis nerazzurri. Na última época, o jogador de 22 anos marcou quatro golos e ainda deu uma assistência em 34 jogos no terceiro classificado do campeonato daquele país.