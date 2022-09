Na véspera de celebrar o centenário, o Vitória de Guimarães promoveu a iniciativa ‘Conquistadores on tour’ e realizou um jogo amigável com o Joane, no Estádio de Barreiros, que terminou com triunfo da equipa da casa, por 2-1.

Os anfitriões marcaram por João Filipe, aos nove minutos, e os vitorianos empataram aos 27, por Alisson Safira, na cobrança de uma grande penalidade. Joaquín Islas estabeleceu o resultado final a favor do Joane aos 55 minutos.

Após a derrota perante o clube do Pró-Nacional da Associação de Futebol de Braga, os adeptos do Vitória não esconderam o desagrado. O treinador de guarda-redes Douglas Jesus foi tirar explicações com quem estava na bancada e os ânimos exaltaram-se.

Bruno Varela e Tiago Silva, que ficaram de fora dos eleitos para a partida, intervieram para tentar acalmar os adeptos. «Isto é só um treino. Admitimos que nos cobrem nos jogos, mas isto é só um treino», disse o guarda-redes e capitão de equipa, segundo o Guimarães Digital. «Se é para situações destas, mais vale acabar já com esta iniciativa. Gostamos de estar com os adeptos, damos a cara quando tem de ser, mas deve haver sempre respeito.»

Este encontro, note-se, foi o primeiro de um ciclo de amigáveis promovidos pelos vimaranenses com equipas de escalões inferiores do distrito de Braga, tendo a receita do encontro revertido a favor do Joane.