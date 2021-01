O treinador do Vitória de Guimarães, João Henriques, afirmou esta sexta-feira que a equipa minhota sabe o que tem de fazer para vencer o dérbi frente ao Moreirense, da 13.ª jornada da Liga.

«A equipa continua a trabalhar bem, e os jogadores continuam confiantes. Sabemos o que temos de fazer para ultrapassar um adversário difícil. Um dérbi tem sempre as suas características. Apesar do enquadramento deste jogo, queremos continuar a pontuar para nos mantermos junto ao grupo da frente», começou por dizer, citado pela Lusa.

O Vitória vem de uma derrota com o FC Porto, mas Henriques pede ao conjunto minhoto que «continue a responder de acordo com o que fez nos últimos jogos e a saber o que fazer nos vários momentos do jogo».

Sobre a mudança na equipa técnica do Moreirense, com a saída de César Peixoto e a entrada de Vasco Seabra, o treinador vimaranense assume que isso provoca sempre uma situação de incerteza, «já que podem significar muitas ou poucas alterações».

«A equipa tinha vindo a melhorar com o César Peixoto e a estabilizar em termos de resultados, com uma posição positiva na tabela classificativa. Já conhecemos o Vasco e os seus trabalhos. Apesar de, em três dias, ser muito difícil mudar muita coisa, vai querer implementar o seu cunho pessoal. Vamos ter um misto: coisas vindas de trás com o cunho pessoal do Vasco», defendeu.

João Henriques respondeu ainda às críticas do Nacional da Madeira, que acusou o Vitória de se servir dos casos de covid-19 no plantel para adiar a partida entre os dois emblemas.

«Só cumprimos o que as autoridades de saúde recomendaram. Aconteceram os 13 casos e seguimos as regras. Estamos de consciência tranquila. Não admitimos que coloquem em causa a nossa ética profissional e pessoal. Infelizmente para nós, não pudemos jogar e tivemos estes casos. Felizmente para nós, não tivemos mais casos e a situação foi controlada.»

O Vitória de Guimarães defronta o Moreirense no sábado, a partir das 17h00, em Moreira de Cónegos.