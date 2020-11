O V. Guimarães é oitavo classificado da Liga e precisa de vencer no reduto do Tondela para manter viva a esperança de participar na fase final da Taça da Liga, destinada aos seis primeiros classificados do escalão principal e aos dois primeiros da II Liga, no final de novembro.

«É um jogo importante por esse fator decisivo da classificação necessária para se entrar na Taça da Liga. Esse é o fator mais importante. É imperativo ganhar», admitiu o técnico dos vimaranenses, João Henriques, na antevisão ao duelo com os beirões.

O técnico do V. Guimarães reconheceu ainda que o Tondela está «numa situação estável na tabela» e é «uma equipa difícil, que vai lutar pelos três pontos».

João Henriques assumiu que a formação minhota está à procura de estabilidade e tem oscilado entre «momentos aceitáveis ou até bons» e outros em que a «estabilidade parece deixar de existir».

«Se olharmos para os jogos que fizemos, tivemos dificuldade em manter o ‘onze', seja pela covid-19, as idas às seleções ou as lesões. Ainda não temos conseguido uma base. Não podemos ficar contentes com 30 ou 45 minutos bons de cada vez. Temos ainda jogadores jovens, que chegaram sem conhecerem o campeonato e a língua. Tudo isto [o processo de adaptação] leva muito mais tempo do que numa equipa estável», sublinhou.

O V. Guimarães visita o Tondela esta sexta-feira, num duelo previsto para as 21h00.