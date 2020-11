O treinador do Vitória de Guimarães, João Henriques, disse que não é por se apresentar sempre em 3x4x3 que o Sporting não pode ser diferente de jogo para jogo.

«Hoje em dia, há um conhecimento muito grande de todas as equipas, o Sporting tem sempre a mesma estrutura, o 3x4x3, mas há dinâmicas e ‘nuances’ que são importantes e que são exploradas durante o jogo, todos os treinadores fazem isso, e depois há as individualidades, que têm características diferentes. É diferente jogar o João Mário ou o Matheus Nunes, o Jovane ou o Sporar», analisou, na antevisão do duelo com os leões, marcado para este sábado à noite.

De resto, o técnico também disse que o Vitória passa por uma mudança, introduzida pela nova equipa técnica.

«Há uma assimilação das ideias e um espaço de tempo que temos de perceber que, por muita vontade dos jogadores, na aprendizagem há uma evolução e ligeiros retrocessos, é o que tem acontecido durante o jogo», disse, citado pela Lusa.

João Henriques admitiu que o Vitória tem «um plano B» e que irá «olhando para o jogo e para o adversário e, sem deixar de ser um camaleão, poder ter várias cores».

Por fim, o treinador dos vimaranenses falou do reencontro de Ricardo Quaresma com o Sporting, clube no qual o internacional português se formou pelo qual se sagrou campeão nacional em 2001/02.

«É um jogo especial, é o clube onde ele iniciou a sua carreira profissional e fez a sua formação, mas tirando isso, com 37 anos e a sua experiência, é mais um jogo na carreira dele. Ele está comprometido com o projeto e tem sido muito importante na integração dos jovens para eles crescerem. Desde que aqui cheguei, tem sido um exemplo a liderar, jogar, ajudar», concluiu.

O encontro está agendado para as 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques.