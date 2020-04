Quando a 14 de agosto do ano passado e a cumprir a sua sexta época no Vitória de Guimarães, Joseph Amoah se lesionou na anca logo nos instantes iniciais da goleada sobre os letões do Ventspils (6-0), para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, nunca esperou que a gravidade da lesão o levasse a parar por tão largo período de tempo.

Agora, oito meses depois, e caso seja reatada a I Liga, suspensa devido à pandemia da covid-19, o médio de 25 anos, diz-se totalmente recuperado e pronto a lutar por um lugar na equipa orientada por Ivo Vieira.

«Quando esta época começou, estava com muita ambição, mas fiquei aleijado. Já estou recuperado e já treino com a equipa. Estou a sentir-me bem e preparado para voltar a jogar. Vou tentar ganhar espaço [na equipa] outra vez, mas não é fácil», disse Joseph Amoah aos jornalistas, numa videoconferência promovida pelo emblema da cidade berço.

O médio apenas participou em 4 jogos esta época e apontou dois golos, precisamente na fase de qualificação da Liga Europa, antes de se lesionar logo aos 2 minutos do quarto jogo que realizava, a meio de agosto.

Apesar da longa paragem, Joseph diz que está mentalmente pronto para voltar a jogar e que, caso isso aconteça, vai fazer tudo para ajudar o Vitória, atual sexto classificado da I Liga, com 37 pontos, quando faltam jogar 10 jornadas, a manter o nível exibicional revelado em vários jogos, e destaca mesmo alguns: «O jogo contra o Arsenal, em Inglaterra [derrota vimaranense, por 3-2] foi bom. Temos sido bons em casa, mas lembro-me também que jogámos bem no Porto [derrota por 3-0]. Acabámos com menos dois elementos, mas criámos muitas oportunidades de golo.»

Joseph Amoah, a exemplo do restante plantel do Vitória de Guimarães, encontra-se a treinar em casa com o material fornecido pelo clube, na cidade minhota onde se mantém em confinamento. O tempo livre ocupa-o a ver televisão, a cozinhar e a falar com a família que está no Gana, através de videochamada.

Questionado sobre a possibilidade da competição regressar sem público nas bancadas o atleta reconhece que será estranho para os jogadores, mas salienta que acima de tudo está a saúde de todos. «Nunca é igual (…) não haver adeptos no estádio mas é importante olhar para a segurança de todos», referiu.

