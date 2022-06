A atravessar um período de menor fulgor financeiro, o Vitória de Guimarães negociou as mais-valias de 15 por cento relativas à transferência de Edmond Tapsoba para o Bayer Leverkusen por 2,2 milhões de euros.

O presidente dos vimaranenses, António Miguel Cardoso, confirmou que a SAD decidiu alienar essa verba, quando foi confrontado por um sócio na Assembleia Geral da última quarta-feira. «Vendemos os 15% por 2,2 milhões por motivos de tesouraria. Havia contas para pagar e compromissos por cumprir», disse o dirigente, citado pelo Guimarães Digital.

O presidente do V. Guimarães explicou também os contornos do negócio realizado em janeiro de 2020, ainda sob o comando de Miguel Pinto Lisboa. O central foi vendido ao Leverkusen por 18 milhões de euros, aos quais acresciam mais sete milhões em função do cumprimento de determinados objetivos.

Os minhotos, na altura, seguraram as mais-valias de 15 por cento de uma futura transferência. O jogador ainda não foi transferido pelos alemães e os dirigentes vitorianos optaram, então, por negociar a verba para enfrentar os problemas financeiros.

Note-se que Tapsoba lidera a lista de maiores vendas do clube vitoriano. O defesa de 23 anos fez 29 jogos na última época e marcou um golo.