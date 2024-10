Declarações de Albert Riera, treinador do NK Celje, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (3-1) frente ao Vitória de Guimarães em jogo da ronda inaugural da Fase de Liga da Liga Conferência:

«São melhores do que nós, mais fortes e mais rápidos. Temos de aceitar o resultado. Começámos compactos, depois tentámos neutralizar o adversário, com muitos jogadores por dentro. Não foi por não quiséssemos, foi porque não conseguimos fazer mais. É fácil analisar o jogo, foram melhores. Não estou chateado, tentámos, o primeiro golo é a chave do jogo. Não há tática, abordagem ou característica que dê para explicar: foi mais rápido e não o conseguimos travar. São melhores do que nós, têm mais recursos, mais orçamento, já o tinha dito».

[Diferenças para o jogo do ano passado?] «Hoje eles fizeram um grande jogo, foi difícil nós conseguirmos bater-nos com o Vitória. Bateram-se muito bem, foram muito rápidos, mais frescos fisicamente. Fizeram a diferença. Provavelmente seria igual, ou até podia ser prior se ficássemos fechados na área. Não os conseguimos neutralizar, parabéns ao Vitória, foi uma experiência, muitos jogadores nunca tinham jogado na Europa. Uma experiência num excelente relvado, em excelentes condições».