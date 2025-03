Luís Freire aponta à história frente ao Betis, na segunda mão dos “oitavos” da Liga Conferência, duelo agendado para a noite desta quinta-feira. Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o treinador do Vitória de Guimarães apelou à presença dos adeptos.

«São duas equipas que gostam de jogar e temos de manter a nossa identidade. É um adversário que vem de uma vitória frente ao Las Palmas e que já tinha vencido o Real Madrid. Tal como nós, estão numa fase ascendente. Antecipo um jogo com muita visão de baliza. O treinador do Betis disse que no primeiro jogo só fizemos dois remates à baliza. Se calhar, teremos de fazer mais desta vez. Foi assim que fizemos dois bons golos, fruto de boas jogadas.»

«O ambiente no Vitória é bom, tanto pelo que tem acontecido no campeonato como nesta Liga Conferência. Continuamos a perseguir os objetivos com ambição, união, confiança e energia. Este é um desafio muito grande, mas a oportunidade é imensa e estamos mais perto de fazer história», explicou.

Lembrando que o Betis é candidato à conquista da prova europeia, Luís Freire sublinhou a qualidade do emblema de Sevilha, além dos trunfos à guarda do experiente Manuel Pellegrini, de 71 anos. Por tudo isto, o treinador dos “Conquistadores” mostrou a convicção de conseguir «um grande jogo», desatando o 2-2 registado no primeiro “round”.

Goleador aponta aos pormenores

Também nesta conferência de imprensa, Nélson Oliveira anteviu um duelo equilibrado.

«Vai ser um jogo de 50/50 e o único fator de vantagem será o fator casa. A diferença vai estar nos pormenores. Temos feito uma grande época.»

«Em janeiro houve alguma turbulência, com a mudança de treinador, mas estamos com estabilidade e, de novo, com um bom rendimento. Temos jogadores com experiência, que aliámos com jovens de muita maturidade», disse o avançado.

O Vitória de Guimarães recebe o Betis na noite desta quinta-feira, pelas 20h. O encontro decisivo dos “oitavos” da Liga Conferência é para acompanhar no Maisfutebol e vai contar com arbitragem do neerlandês Serdar Gözübüyük.