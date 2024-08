Desconstruir, dominar e vencer. O triunfo do Vitória de Guimarães na visita ao Zurique (0-3) – no primeiro «round» da 3.ª pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência – foi conseguido por fases, num jogo pautado por paciência e tranquilidade.

Como referido na antevisão de Rui Borges, a partida serviu para os «Conquistadores» aprimorarem ritmo de jogo e entrosamento. Nesse sentido, o timoneiro dos vimaranenses terá apreciado a capacidade dos seus pupilos desmontarem a estratégia defensiva dos anfitriões, que abdicaram da iniciativa ofensiva para ensaiar contra-ataques letais.

Face à última partida, em Guimarães, ante o Floriana, Rui Borges trocou Nuno Santos por Samu. Do outro lado, Rodrigo Conceição foi a principal ausência, uma vez que continua a recuperar de uma operação ao joelho.

Ainda que o arranque do jogo tenha sido pleno de contra-ataques, o engenho para a construção ofensiva foi escasso. Como acima referido, o Zurique – atento à velocidade dos visitantes – fixou a linha defensiva à entrada da própria área, entregando aos avançados a missão de protagonizar os contra-ataques, servindo Emmanuel, frequentemente descaído para a ala esquerda.

Por isso, os comandados de Rui Borges foram forçados a delinear passes diretos, mas sem acerto. Em todo o caso, aos 31m, Chuchu Ramírez desferiu o primeiro remate. Ainda que tenha saído ao lado, foi o mote para os «Conquistadores» explorarem as fragilidades dos suíços.

Até ao intervalo, Borevkovic, Kaio César e Chuchu Ramírez ameaçaram inaugurar o marcador, mesmo que o Vitória fosse incapaz de capitalizar os sucessivos lances de bola parada.

Aquando do derradeiro recolher aos balneários, era evidente o plano a seguir para garantir a vantagem na eliminatória. Quando organizado atrás – a fim de «silenciar» Emmanuel – o Vitória era capaz de explorar o espaço no meio-campo ofensivo, lateralizando as investidas e servindo Chuchu em zona frontal.

Brecher agigantou-se, mas sozinho

Embalados pela festa nas hostes vimaranenses – protagonistas desde o apito inicial – os «Conquistadores» remeteram o Zurique para a respetiva área, até ao golo. Depois de Chuchu ameaçar de cabeça e João Mendes enviar um cruzamento «venenoso», na direção de Brecher, coube a Samu iniciar a jogada do 0-1.

Em insistência, o médio cruzou da esquerda para a direita, encontrando Borevkovic na linha final. O central, por sua vez, serviu Kaio César, que visou Ricardo Mangas ao segundo poste.

O terceiro golo do extremo na época foi brindado, entre fumos, com as dezenas de adeptos que visitaram o reduto do Zurique. Estavam decorridos 54 minutos.

Aproveitando o momento, os pupilos de Borges mantiveram a pressão, almejando duplicar a vantagem. Assim, Chuchu Ramírez e Ricardo Mangas protagonizaram oportunidades consecutivas, aos 62m, mas Brecher agigantou-se longe dos postes, ora na mancha, ora no voo.

Entre alterações – Rui Borges trocou Chuchu Ramírez por Nélson Oliveira, aos 70m – o Zurique beneficiou de uma oportunidade única aos 74m. Na sequência de um livre, cobrado à direita, Bruno Varela saiu mal, mas Bajrami cabeceou ligeiramente por cima.

A pensar em resolver a eliminatória, o timoneiro dos vimaranenses lançou Nuno Santos e Arcanjo, na vez de Samu e Mangas. Como tal, o 0-2 parecia uma questão de tempo, sobretudo à boleia da velocidade e «perfume» de Nuno Santos.

Ora, aos 88m, novo cruzamento do médio, no corredor direito, resultou em golo. O esférico encontro Nélson Oliveira, ao segundo poste, e o corpo do central Gómez. Foi este o momento que destroçou os anfitriões. Prova de tal foram os derradeiros minutos.

Aos 90+3m, Nélson Oliveira acelerou pelo corredor central, sem concorrência, e insistiu em assinar o nome na ficha dos marcadores, até porque o dia é de aniversário. Uma vez mais, a assistência pertenceu a Nuno Santos.

Com a eliminatória bem encaminhada – para não descrever como resolvida – Rui Borges e companhia centram atenções na jornada inaugural da Liga. Na noite de segunda-feira, às 20h15, os «Conquistadores» visitarão os «Lobos da Freita», ou seja, o Arouca.

Na próxima quinta-feira, o Vitória receberá o Zurique às 20h15. Caso capitalizem a vantagem de três golos, os vimaranenses apenas terão de aguardar por adversário no play-off: os búlgaros do Botev Plovdiv, ou os bósnios do Zrinjski Mostar.