Rui Borges anunciou que o Vitória de Guimarães está empenhado em «minimizar as consequências» das mudanças dos padrões de alimentação e de sono na viagem até ao Cazaquistão e derrotar o Astana, esta quinta-feira, em jogo da quarta jornada da Liga Conferência.

Na antevisão ao encontro de Almaty, marcado para as 20h30 locais (15h30 de Lisboa), o técnico de 43 anos salientou que os vários departamentos do clube trabalharam para garantir aos jogadores a melhor adaptação possível e prometeu uma boa resposta, após uma viagem de mais de 6.700 quilómetros, a partir do Porto, que durou mais de oito horas.

«As partes da alimentação e do sono são as que mais nos preocupam. Conforme está hoje, este é um frio que também apanhamos em Portugal no inverno. Estamos acostumados. Vamos tentar minimizar as consequências. Estamos convencidos de que os jogadores se vão adaptar da melhor forma possível para darmos uma boa resposta», destacou o treinador em conferência de imprensa.

O Vitória chega a esta fase só com triunfos na Liga Conferência, seis nas pré-eliminatórias e mais três na fase de liga, e Rui Borges avisou que o Astana, apesar de somar apenas três pontos, vai ser «um adversário difícil».

A jogar a Liga Conferência em casa emprestada, a mais de 1.200 quilómetros da capital do Cazaquistão, onde está sediado, o Astana terminou o campeonato nacional a 10 de novembro, na segunda posição, e pode estar preparado para dar algo mais nas três jornadas que restam na fase de liga, até pela «pequena esperança» de obter um dos 24 primeiros lugares e de assegurar a presença no play-off.

«Nos primeiros jogos da Liga Conferência, o Astana operou muitas mudanças e atuou num sistema tático diferente. Julgo que isso se deveu a estarem no final do campeonato, a lutarem pelo título. Nos jogos da Liga Conferência, fizeram bastantes mudanças no onze inicial, passando para uma estrutura de cinco defesas. No campeonato, não usavam essa estrutura», destacou o técnico vitoriano.

Convencido de que o Vitória tem capacidade para «estar por cima» em alguns momentos e de «saber sofrer» como conjunto noutros, Rui Borges disse que a eventualidade de uma derrota não lhe «passa sequer pela cabeça» e prometeu uma equipa com «pensamento exclusivo na vitória», a lutar por ela até ao fim.

Tomás Händel: «Não olho para isto como um sacrifício»

Ao lado de Rui Borges, o médio Tomás Händel admitiu que um triunfo esta quinta-feira seria «a cereja no topo do bolo» do seu 24.º aniversário, que comemora esta quarta-feira, e rejeitou que a viagem a Almaty, onde se prevê uma temperatura de três graus celsius na hora do jogo, seja um sacrifício para os jogadores.

«Não olho para isto como um sacrifício. É um privilégio podermos representar o clube nestas competições. Sabemos da exigência do clube, que quer andar nestes palcos. Para isso, temos de estar dispostos a estas viagens. Fisicamente, não estamos habituados a viagens tão longas, mas somos jogadores de futebol e temos de ter capacidade de adaptação», realçou.