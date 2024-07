Rui Borges revelou, esta quarta-feira, estar apostado em neutralizar os malteses do Floriana por via da intensidade e do equilíbrio posicional. Em conferência de imprensa, na antevisão da segunda mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, o treinador do Vitória de Guimarães acredita que jogar em casa será trunfo.

«Seremos mais intensos. A equipa estará mais confortável diante dos nossos adeptos, no nosso relvado, respeitando o adversário. O “bloco baixo” do outro lado poderá tornar as coisas difíceis. Temos de ser equilibrados em todos os momentos do jogo. Vamos ter mais bola», começou por referir.

Em vantagem na eliminatória, após o triunfo por 0-1 em Malta, com golo de Jota Silva, Rui Borges exigiu «foco e rigor», sobretudo face à possibilidade de os vice-campeões malteses aplicarem velozes contra-ataques.

«Não olhamos com superioridade sobre ninguém. Sabemos as dificuldades pelas quais vamos passar. Nos jogos da Taça de Portugal também há favoritos e depois os “pequenos” ganham», reiterou o treinador de 43 anos.

Obrigado a alterar o «onze» face à saída de Jota Silva, Rui Borges mostrou-se tranquilo: «Uns jogadores dão umas coisas, outras darão outras. O Jota ocupava uma zona em que não temos muitas soluções. Por isso é que é bonito ser treinador. É natural que os adeptos queiram o Kaio [César] a jogar. O Telmo [Arcanjo] ainda está a recuperar. E temos o Mangas e o Nuno Santos, que não são extremos de origem».

O Vitória de Guimarães receberá o Floriana esta quinta-feira, numa partida que começará pelas 20h15 e para acompanhar no Maisfutebol.

Quem alcançar a 3.ª pré-eliminatória jogará ante os suíços do Zurique ou os irlandeses do Shelbourne.