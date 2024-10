Rui Borges, treinador do Vitória, está convencido que a sua equipa vai conseguir adaptar-se ao relvado sintético do Estádio Tele2 Arena e à mudança de treinador no Djurgarden, esta quinta-feira, na visita à Suécia, para o segundo jogo na Liga Conferência.

«Este é um jogo que envolve muitas coisas. Temos de pensar em todas. O campo sintético pode mexer um bocadinho em termos mentais. Em termos físicos, mexe com toda a certeza. É muito diferente, mas acredito numa boa resposta. [A troca de treinador] muda a parte estratégica do jogo», disse o treinador, ao projetar o embate que está marcado para as 18h45 locais (17:45 de Lisboa).

O líder dos minhotos admitiu que o seu plantel está «a zeros» quanto à proposta coletiva que o quarto classificado da Liga sueca vai apresentar, após o despedimento, na segunda-feira, de Kim Bergstrand e Thomas Lagerlöf, a dupla de técnicos que orientava o Djurgarden desde 2019. Roberth Björknesjö assumiu o comando da equipa técnica apenas na passada terça-feira.

«Há uma mudança de treinador e uma mudança de dinâmica, mas a equipa tem demonstrado enorme capacidade para se adaptar àquilo que os adversários propõem durante os jogos. Os jogadores são inteligentes. Percebem rapidamente de que forma nos temos de adaptar em termos defensivos e em termos ofensivos», vincou.

O Vitória consentiu apenas dois golos nos primeiros onze jogos oficiais da temporada, mas depois consentiu mais dez nos últimos cinco jogos. Rui Borges recusou a ideia de que o Vitória esteja mais desequilibrado no momento defensivo, tendo alegado que esses golos resultam de «segundas bolas em bolas paradas» ou de penáltis originados em «lances muito específicos».

O técnico natural de Mirandela referiu também que «vai haver oportunidades para praticamente toda a gente jogar» na «fase brava» que se avizinha, com seis partidas em dezoito dias, para várias competições, que os seus pupilos «merecem desfrutar».

Kaio César: «A oitava vitória é mais um objetivo que queremos alcançar»

Ao lado de Rui Borges, o extremo Kaio César, realçou que o Vitória se preparou para bater o Djurgarden, «uma equipa muito boa e qualificada», e fixar um novo recorde de vitórias seguidas nas provas da UEFA por equipas portuguesas.

«Estamos a trabalhar muito bem para conquistar objetivos. Essa oitava vitória é mais um objetivo que queremos alcançar. Estamos preparados para vencer o jogo», prometeu o brasileiro de 20 anos, autor de um golo e duas assistências em sete jogos para a Liga Conferência.

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado na Liga Conferência, com três pontos, visita o Djurgarden, em jogo marcado para as 17h45, na Tele2 Arena, em Estocolmo, com arbitragem do kosovar Genc Nuza.