O Vitória recebe esta quarta-feira os bósnios do Zrinjski Mostar em jogo da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência. Depois de seis vitórias consecutivas no arranque da nova temporada, Rui Borges, na antevisão deste jogo, diz que o objetivo será o mesmo: «O objetivo é ganhar, sempre focados em nós», referiu.

Uma equipa pouco conhecida dos portugueses, mas que, na última década, tem comandado o futebol bósnio com alguma regularidade. «É uma equipa que nos últimos dez anos ganhou cinco campeonatos e, pelo meio, ao todo, dever ter cerca de oito ou dez troféus. Isso demonstra bem a qualidade que têm internamente. É uma equipa que tem, neste passado mais próximo, mais experiência do que nós a nível europeu», começou por destacar o líder dos minhotos em conferência de imprensa.

O Vitória, depois do triunfo sobre o Estoril, teve apenas dois dias para preparar este jogo. «É uma equipa que no ano passado começou no play-off da Champions e caiu na fase de grupos da Liga Conferência. Empatou em casa com o Aston Villa, ganhou ao AZ Alkmaar em casa, por isso, não há equipa fracas. Há qualidade de forma global, têm uma boa equipa que já vem da época passada. Fisicamente também são fortes, em termos atléticos têm muita presença», acrescentou

O Vitória, além das seis vitórias em jogos oficiais, ainda não consentiu um único golo e já marcou doze. «É um continuar do trabalho desta equipa técnica ao longo dos últimos anos. É uma equipa diferente, são jogadores diferentes, em relação à claque, temos a sorte de eles nos respeitarem e acreditarem naquilo que é o nosso discurso e a nossa ideia. Depois o trabalho dá nisto, dá resultados. O nosso objetivo é ganhar amanhã, se não sofrermos golos melhor ainda. Uma equipa que não sofre está mais perto de ganhar. O objetivo é ganhar, sempre focados em nós», destacou.

Rui Borges destacou ainda o novo papel de Manu Silva que, depois de jogar como central, voltou agora a jogar como médio. «Conheço o Manu do Feirense, é um médio defensivo, foi só ajustar as características dele. Não é nada de novo, é só um voltar à posição de origem dele. Tem características muito boas, ele sabe disso, tem crescido, tem melhorado. Vai ser um jogador importante ao longo da época, não tenho dúvidas nenhumas. Vai ter um futuro risonho com certeza», referiu.

Além disso, Rui Borges tem rodado o plantel, oferecendo oportunidades a quase todos. «Acredito em todos, eles sabem disso, agora é normal que uns vão jogar mais e outros vão jogar menos em determinados momentos. Faz parte do futebol. Estão todos preparados para jogar, não há experiências nenhumas. Falta jogar pouca gente. Todos têm sido opções, todos estão preparados para jogar. Só somos obrigados a dar o nosso melhor. É o que eles têm feito», comentou.

A fechar, o treinador apelou a um grupo coeso para ultrapassar mais um adversário, garantindo que, nesta altura, não há qualquer problema físico. «Quero uma equipa à imagem do que tem sido. Quero é ganhar. Queremos fazer um jogo de cada vez e queremos ganhar muitos. Para ganharmos temos de trabalhar muito, sermos rigorosos. Será muito importante termos os nossos adeptos connosco amanhã. Não temos problemas, o Gustavo [Silva], como sabem, chegou um pouco mais tarde, mas não temos problemas», referiu ainda.