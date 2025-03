O Vitória de Guimarães já está em Sevilha onde esta quinta-feira, pelas 17h45, vai defrontar o Betis, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Conferência.

Luís Freire incluiu na convocatória três jogadores da equipa B - Ricardo Ribeiro, Diogo Sousa e Rodrigo Duarte – face às ausências de Vando Félix e Filipe Relvas que não estão inscritos na UEFA.

A equipa minhota vai agora fazer um treino no palco do jogo, no Benito Villamarín, a casa do Betis.