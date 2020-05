Um adepto do Benfica foi acusado de resistência e coação às forças de segurança, segundo acusação do Ministério Público. O referido adepto terá fomentado confrontos entre claques antes de um jogo em Guimarães, acabando os elementos policiais por serem «violentamente» empurrados.

Segundo nota publicada na página da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, os factos remontam a 17 de janeiro de 2017, no contexto da realização, em Guimarães, do jogo entre o Vitória e o Benfica, a contar para a 16.ª jornada da Liga, da época 2016/17, que os encarnados venceram por 2-0.

«O arguido deslocava-se apeado e integrado num grupo com cerca de 200 adeptos denominados No Name Boys, pertencentes a um grupo designado por Casuals, onde exerce funções de liderança», refere a nota.

«Pretendendo confrontar fisicamente» adeptos da claque White Angels, do V. Guimarães, o arguido «desobedeceu às instruções policiais e incentivou os membros do grupo que integrava a que forçassem a barreira policial, o que veio efetivamente a suceder». Por isso, alguns dos elementos do grupo, «movidos pelas palavras do arguido», empurraram «violentamente» os elementos policiais.