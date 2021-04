Escolhido pela direção do V. Guimarães para suceder a João Henriques no cargo de treinador, Bino sublinhou esta quinta-feira que é preciso devolver alegria e confiança aos jogadores para que parte dos objetivos traçados para esta época sejam ainda cumpridos.

«Pensamos no imediato e pensamos que a Europa é possível. Estamos aqui para cumprir os objetivos propostos ao início da época. Os jogadores são capazes. (...) Num momento ou noutro, as coisas podem ir abaixo animicamente, até porque estamos a falar de uma equipa jovem. Está a faltar alegria, desinibição nos processos. Estamos cá para devolver a alegria e para fazer um bom jogo», afirmou em videoconferência de imprensa.

O V. Guimarães defronta esta sexta-feira o Portimonense no Algarve, adversário que apadrinha a estreia de Bino à frente da equipa principal dos minhotos, algo que reconheceu não perspetivar para esta altura, garantindo no entanto estar preparado.

O técnico de 48 anos partilhou ainda algumas das ideias que tem. «Não é o sistema [tático] que é o mais importante. O mais importante é o que os jogadores conseguem colocar em prática dentro do campo. Acredito que o Vitória se vai apresentar confiante e forte para vencer o jogo. A minha ideia não tem nada a ver com a de outros treinadores, mas, com os maus resultados, temos de ter alguma cautela para não mudarmos tudo de uma vez», salientou, referindo-se de seguida ao duelo da 26.ª jornada.

«Espero um jogo difícil, como serão todos os que faltam. Mas há um foco fundamental sobre o que queremos fazer. É importante os jogadores sentirem que podem ser protagonistas do jogo, respeitando o Portimonense. Espero uma excelente resposta no jogo seguinte para ganharmos embalo e conseguirmos os objetivos no final», apontou.

Bino, que enquanto jogador foi campeão nacional por quatro vezes ao serviço de FC Porto e Sporting, aproveitou também para lançar um apelo. «Todos os vitorianos têm de estar unidos. É perante a adversidade que surge o ruído. Não podemos ceder ao ruído. Temos lidado de forma tranquila com o que vem do exterior. Neste momento, temos é de estar focados nos objetivos que temos de atingir.»