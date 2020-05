Bruno Duarte está «muito motivado» para o regresso da Liga, com o Vitória de Guimarães a receber o Sporting a 4 de junho, mas admite que a paragem devido à pandemia Covid19 pode ter sido prejudicial para as aspirações dos minhotos.

«Estou muito motivado para ajudar a minha equipa com golos e assistências. Quero ajudar a equipa a conquistar vitórias. Estou motivado para apresentar o meu melhor rendimento», disse o jogador, de 24 anos, em videoconferência promovida pelo emblema vitoriano e citado pela Lusa.

Os vimaranenses fizeram um ciclo de três triunfos consecutivos até à Liga ser suspensa e ficaram a um ponto do quinto lugar do Rio Ave, último lugar que dará acesso às provas europeias.

«Esta paragem pode ter sido ruim, pela sequência de jogos que tínhamos tido, mas temos de passar por cima disso e olhar para os objetivos a alcançar. O campeonato ainda não terminou, há 10 jornadas para se jogarem. Temos de ter o objetivo de pontuar em cada um deles», afirmou o avançado.

Bruno Duarte mostrou-se confiante em atingir um posto de acesso à Europa «muita qualidade» do ataque do Vitória, a quarta equipa mais concretizadora da Liga, com 40 golos. Bruno Duarte realçou ainda o «excelente trabalho» do treinador Ivo Vieira .

O jogo com o Sporting será feito em circunstâncis especiais, pois será o primeiro sem público nas bancadas. Por isso, Bruno Duarte espera um «jogo muito difícil» não só pela ausência de público, como pelo facto de o treinador dos leões, Rúben Amorim, ter tido mais tempo para preparar a equipa, ele que tem apenas uma partida pelo Sporting.

Bruno Duarte já se lesionou por duas vezes ao longo da época, mas indicou que vai «trabalhar muito firme para que não voltem a aparecer» até porque está a sentir ter «uma "evolução imensa» na primeira época em Portugal, onde chegou proveniente de Lviv, Ucrânia.