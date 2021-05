O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu o V. Guimarães com de três jogos à porta fechada no âmbito do «Caso Marega».

Recorde-se que o jogador maliano foi alvo de insultos racistas no jogo do FC Porto com o emblema vimaranense a 16 de fevereiro de 2020 e abandonou o terreno de jogo.

O caso deu origem à abertura de um processo que culminou agora com a aplicação de três jogos à porta fechada e uma multa de 53.550 euros.

Recorde-se que em outubro do ano passado o V. Guimarães foi também castigado com três jogos à porta fechada e condenado ao pagamento de uma coima de 55 mil euros pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência do Desporto (APCVD). Na altura, a direção do clube minhoto anunciou que ia recorrer da decisão.