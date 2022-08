A Porto Editora anunciou que vai retirar a referência ao Vitória de Guimarães dos manuais escolares de Filosofia do 10.º ano, onde o clube minhoto era referido no caso dos insultos racistas dirigidos a Marega. Em comunicado, a editora pede desculpa, recordando que o clube acabou por ser absolvido nesse caso, mas mantém o exemplo dos insultos dirigidos ao antigo jogador do FC Porto no manual escolar.

O «caso Marega» foi utilizado pelos autores do manual, Susana Teles de Sousa, Isabel Pinto Ribeiro e Rui Areal, para abordar o tema da «subjetividade moral», mas o clube não gostou que fosse mencionado no sentido negativo, considerando que a referência «potencia a criação de um estigma injustificado sobre milhares de adeptos e sobre um clube que celebra, dentro de dois meses, o seu centenário».

Os autores do Manuel rejeitam a ideia que a referência ao caso Marega «potencie a criação de um estigma», defendendo que pretendiam apenas levar os alunos a fazer uma «reflexão critica», mas acabam por fazer um pedido de desculpa, uma vez que o clube foi absolvido e apenas três adeptos foram condenados.

«Pedimos desculpa ao Vitória Sport Clube e aos adeptos vitorianos e vamos proceder à correção do texto, nos livros escolares que ainda não foram impressos, substituindo a referência a adeptos do Vitória SC por "espetadores no estádio"», refere ainda o comunicado.