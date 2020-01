André Pereira já não se encontra integrado nos trabalhos do V. Guimarães e vai mudar-se para o Saragoça, do segundo escalão espanhol, sabe o Maisfutebol. Emprestado pelo FC Porto ao V. Guimarães até ao final da época, o avançado interrompe assim o empréstimo para jogar em Espanha.

Apesar de ter apontado três golos em dezanove jogos, um na Liga Europa e dois na Liga, a verdade é que o atacante não estava a jogar com regularidade. Fez apenas cinco jogos completos, sendo que em nove jogos foi utilizado como suplente a partir do banco.

O interesse do clube espanhol, quarto classificado da 2.ª Divisão daquele país, agradou a todas as partes pelo que a oficialização de André Pereira no Saragoça deve acontecer nas próximas horas.