O FC Porto recebeu e venceu o Vitória de Guimarães, por 2-1, no Estádio do Dragão, em encontro da 12.ª jornada da Liga 2021/22.

Os minhotos estiveram a vencer por 1-0, graças a um penálti convertido por Marcus Edwards, aos 36 minutos.

No entanto, Luis Díaz igualou aos 38, com um golaço. O colombiano desenhou também o 2-1, ao construir a jogada que resultaria no golo de Evanilson, aos 59 minutos, numa altura em que o Vitória jogava com dez unidades por expulsão de Mumim.

O FC Porto é líder com os mesmos 32 pontos do Sporting e mais um que o Benfica. O Vitória é sétimo classificado com 16 pontos.

FICHA DE JOGO