Centenas de adeptos fizeram questão de marcar presença no D. Afonso Henriques para se despedirem de Neno, ex-jogador que faleceu na última quinta-feira, aos 59 anos.



O velório do antigo guarda-redes de Benfica, Vitória e Seleção nacional, decorre no estádio do emblema minhoto. A marcha fúnebre rumo à Igreja de S. Francisco iniciar-se-á pelas 16h45 e o V. Guimarães apela a que este seja o momento da homenagem pública da sociedade vimaranense a Neno, permitindo que a mesma se estenda ao longo do trajeto, que partirá do estádio.



«Se um grande homem cair, mesmo após a sua queda, ele continua Grande. De lenda viva para a Imortalidade», lê-se numa das faixas colocadas no estádio com uma fotografia de Neno.

Adelino Augusto da Graça Barbosa Barros, conhecido por Neno, era uma das maiores figuras do Vitória, clube que representou enquanto jogador em três ocasiões: em 1984/85, de 1988 a 1990 e de 1995 a 1999.

Notabilizou-se ainda ao serviço do Benfica, emblema que também representou mais do que uma vez ao longo da carreira. De 1985 a 1987 e de 1990 a 1995. Neno jogou ainda no Vitória de Setúbal e no Barreirense.

Foi também internacional por Portugal em nove ocasiões, de 1989 a 1996.