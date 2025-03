O V. Guimarães defronta neste domingo o vizinho Moreirense, num jogo em que pode alcançar o quarto triunfo consecutivo na Liga e confirmar a melhor fase da época depois de ultrapassado um período de instabilidade após a saída de Rui Borges no final de dezembro.

Luís Freire, treinador dos vimaranenses, projetou um jogo difícil. «Queremos ser uma equipa pronta a competir, com a adrenalina no máximo. É uma deslocação complicada, frente a um adversário com valor, mas vamos preparados para o jogo. Os jogadores sabem perfeitamente o que têm de fazer. A energia das três vitórias depois do empate no Dragão deixa-nos motivados. Estamos com ambição para conseguir a quarta vitória seguida», afirmou na antevisão ao duelo marcado para as 20h30.

O Vitória regressa à competição após duas semanas de paragem competitiva, período que permitiu recuperar algumas mazelas e atenuar o desgaste físico e mental provocado pelo intenso calendário.