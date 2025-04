Luís Freire garante um Vitória de Guimarães com «fome de jogar ofensivamente» na 31.ª jornada da Liga, para a receção ao Rio Ave, este domingo.

«Os jogos são todos importantes. Interessa muito o jogo de amanhã [domingo], focarmo-nos no que controlamos. Queremos dar sequência a uma exibição conseguida [contra o Benfica]. Tivemos muitas situações de golo iminentes e muito domínio», referiu, este sábado, em conferência de imprensa.

Quanto ao Rio Ave, o timoneiro dos “Conquistadores” exigiu foco e organização no processo defensivo, reagindo à perda da posse.

Com um notável registo de 129 jogos oficiais por este adversário, Luís Freire disse «guardar carinho» pelo Rio Ave e considerou que a turma de Petit apresenta várias diferenças.

«Mudou muita coisa, jogadores e administração. Jogam num sistema diferente, um 4-3-3, com as dinâmicas do seu treinador, que é muito experiente. Estamos identificados com o Rio Ave, mas focados em nós.»

«Só controlamos o que fazemos. O horário é convidativo. Deve estar um bom dia a nível climatérico. Apelo aos adeptos para nos apoiarem, como têm feito de forma incrível. Dependemos de nós, independentemente do que os outros façam», rematou.

O Vitória (5.º) recebe o Rio Ave (11.º) na tarde deste domingo (18h). O encontro conta com arbitragem de José Bessa e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.