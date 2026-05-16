Declarações de Gil Lameiras, treinador do Vitória de Guimarães, na conferência de imprensa após a derrota por 2-0 frente ao Nacional, na 34.ª jornada da Liga.

Vitória quase sempre por cima

«Acho que não foi só até ao golo. A nossa equipa esteve sempre por cima e penso que nos faltou um pouquinho de sorte para atingir o resultado que queríamos, que era vencer. Não merecíamos este resultado, mas no fundo o futebol faz-se pelas bolas que entram.»

Lançar muitos jovens

«Alguns miúdos têm sido lançados porque têm feito por isso. Têm feito o seu percurso desde baixo, têm dado boas mostras na equipa B e decidimos promovê-los.»

