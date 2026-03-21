Gil Lameiras, treinador do Vitória, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica (0-3), no Estádio da Luz, em jogo da 27.ª jornada da Liga.

Resultado é exagerado?

«Sim, penso que é isso. É um placard um pouco exagerado pelo que foi o jogo, o Vitória também jogou. Nestes jogos, ao mínimo erro, paga-se caro. Não podemos cometer erros com bola, em situações que estavam completamente controladas e em que os jogadores se desconcentraram. O terceiro golo surge numa altura em que surge algum cansaço acumulado, mas nos dois primeiros não. Diria que o resultado é exagerado.»

Vitória teve mais posse de bola, notou melhorias na equipa?

«Penso que sim, acho que demos alguns passos em frente. Na semana passada não fizemos um bom jogo, não houve muito tempo para trabalhar, mas tivemos mais alguns dias. Com espaço, com bola, não podemos dar as bolas que demos hoje porque o Benfica não vai perdoar. A equipa tem vindo a melhorar, pelos menos mostrou algumas melhorias nestes últimos dias. Não podemos é entregar tantas bolas».

A opção por colocar Miguel Nogueira à direita

O Miguel tem vindo a trabalhar bem, cheguei agora à equipa A. Na semana passada não mudámos nada, porque foi tudo muito rápido. Esta semana, com um número maior de treinos, entendemos que o Miguel era o melhor para este jogo. O Miguel é um jogador muito ofensivo e sabíamos o compromisso que ele nos ia dar.»

Abascal ficou de fora por opção? A equipa quebrou animicamente?

Abascal foi opção. Animicamente é estarmos a olhar para o resultado. A forma como conseguimos reagir aos golos, penso que mostra que estávamos preparados animicamente para o jogo. Quanto à questão emocional, acho que demos boa resposta. A equipa correspondeu, apesar do resultado, Não aceitamos vitórias morais, mas estou muito orgulho pelo que os jogadores fizeram. Isso dá-nos algumas coisas para nos agarrar. Hoje não entrámos bem no jogo, conseguimos reagir. A equipa conseguiu sempre reagir depois das perdas. Vejo algum crescimento, estou contente por eles, triste pelo resultado. Penso que temos condições para olhar para o que a equipa fez e transportar para o futuro.»