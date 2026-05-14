Gil Lameiras, treinador do Vitória, fez a antevisão da visita dos minhotos à Choupana para defrontar o Nacional na 34.ª e última jornada da Liga, deixando a ambição que jogadores estejam, este sábado (18h00), à altura da «exigência» de representar o clube.

Vitória parte do oitavo lugar, mas ainda pode subir uma posição

«Queremos acabar bem, da melhor forma, a ganhar, como o clube exige, se possível com uma exibição boa. Queremos terminar uma época de grandes conquistas e de momentos de alguma frustração. (…) No clube que representamos, a exigência tem de ser sempre máxima, a responsabilidade tem de ser sempre máxima.»

Nacional ainda está na luta pela permanência

«Todos os jogos são de exigência elevadíssima, estamos no final da época e toda a gente quer conquistar pontos. Este jogo não será diferente de todos os outros que apanhámos até agora, com uma equipa que também quer conquistar pontos, que quer garantir a permanência. Vão estar em campo duas equipas que querem muito ganhar.»

Mensagem para os jogadores para o último jogo

«Acima de tudo, é o clube que representamos, em que a exigência tem de ser sempre máxima, a responsabilidade tem de ser sempre máxima. Temos mais uma página para escrever e queremos muito dignificar o emblema que representamos e que usamos ao peito.»

Derrota em casa diante do Casa Pia (0-1)

«Penso que é o reflexo do que foi a época, uma equipa um pouco inconstante com altos e baixos. Nada fazia prever o resultado que tivemos no Sporting, até porque a expectativa estava a aumentar, a equipa estava a aumentar as exibições em termos qualitativos. Depois, neste jogo foi a mesma situação. A equipa, apesar de não ter estado mal, também não esteve no topo. Também surgiu algum azar no jogo, sofrermos o golo naquele minuto, voltaram os fantasmas que aconteceram durante o ano e a instabilidade que foi acontecendo durante o ano. É um pouco o reflexo daquilo que foi a época.»

Balanço da temporada

«Quando viemos para equipa A, sabíamos que não iria estar tudo como nós gostaríamos, ou como nós entenderíamos que deveria estar. Penso que os jogadores esforçaram-se para que as exibições fossem crescendo, sentimos, na nossa opinião, o aproximar das nossas ideias. Obviamente, um pouco longe, porque nós também somos ambiciosos e queremos sempre mais. No entanto, penso que poderíamos, em certos momentos, ter apresentado um futebol melhor. Defensivamente, todos estes altos e baixos que fomos tendo durante o ano têm de nos levar a refletir. É um reflexo do que foi a época, houve momentos em que a expectativa já estava a crescer e depois a realidade nem sempre foi de acordo com a expectativa que criámos. Em termos individuais, penso que conseguimos valorizar alguns ativos do clube. Em termos coletivos, fomos uma equipa mais dominadora, que consentiu menos oportunidades ao adversário, mas longe daquilo que nós pretendemos para o futuro.»

Diogo Sousa a caminho do Estrasburgo, Saviolo é alvo do Benfica. Vão a jogo?

«É algo que poderão ter a oportunidade de ver no jogo. Todas essas questões relacionadas com o mercado, ou possibilidades, estão entregues à administração, e deixarei isso para eles».