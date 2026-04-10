Gil Lameiras, treinador do Vitória, considera que a sua equipa deve apresentar-se com «máximo respeito» pelo AVS, 18.º e último classificado da Liga, no jogo da 29.ª jornada da Liga que está marcado para as 15h30 deste sábado.

Expetativas para o duelo com o último classificado

«Esperamos um adversário difícil como todos são. A abordagem vai ser a mesma que temos contra qualquer outro adversário. Temos de ter máximo respeito pelo adversário, senão não vamos tirar o melhor partido do jogo. Temos de olhar muito para nós e de dar continuidade ao que temos vindo a fazer.»

Moral em alta depois da goleada infligida ao Tondela (5-0)

«Apesar do resultado volumoso, sentimos que é possível fazer mais. Do ponto de vista defensivo, temos vindo a crescer muito. A equipa está mais estável. Temos de perceber que, do ponto de vista ofensivo, é possível também continuarmos a fazer muito mais. Queremos dar continuidade a essa exibição. Temos noção de que conseguimos fazer muito mais do que aquilo que fizemos no último jogo».

Gustavo Silva foi titular no último jogo no lugar de Nélson Oliveira (castigado) e marcou

«O Gustavo é um jogador versátil, que faz várias posições, que nos dá várias ferramentas ao longo do jogo, mas só pode ter versatilidade se a equipa o acompanhar. Todos dependemos de todos. Se a equipa não estiver bem, por mais versatilidade que o jogador tenha, as coisas não vão funcionar».

Gil Lameiras confirmou ainda que Alioune Ndoye continua a recuperar de uma lesão muscular e é baixa para este sábado.