Gustavo Silva é baixa no Vitória por quatro meses
Atacante brasileiro sofreu rotura muscular na coxa direita e vai ser operado
O atacante do Vitória, Gustavo Silva, vai parar cerca de quatro meses e só volta à competição em 2026. O brasileiro sofreu uma rotura muscular na coxa direita no jogo com o Sp. Braga e vai mesmo ser operado, confirmou o Maisfutebol, junto de fonte do clube minhoto, na sequência da informação já avançada na imprensa desportiva esta sexta-feira.
Gustavo Silva, que fez a assistência para o golo de Matija Mitrovic no empate a um golo no dérbi minhoto, foi substituído aos 65 minutos do jogo do último sábado, a contar para a sexta jornada da Liga.
Elemento importante nas opções ofensivas do treinador Luís Pinto no Vitória, Gustavo Silva deverá apenas voltar, de acordo com as previsões, entre final de janeiro e início de fevereiro de 2026.
Na época 2025/26, Gustavo Silva – que cumpre a segunda temporada em Guimarães e tem contrato até 2028 – leva seis jogos, um golo e uma assistência pelo clube, atual oitavo classificado da Liga, com oito pontos.
