Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, depois do empate cedido diante do Belenenses (1-1), na Cidade do Futebol, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

[Como explica a quebra do Vitória na segunda parte?]

- Foi nítida a qualidade que apresentámos na primeira parte, contudo, de forma imerecida, ficamos em desvantagem. Conseguimos recuperar e empatar, numa primeira parte em que podíamos ter feito mais um golo. Discordo que a segunda parte tenha tido menos qualidade por causa das substituições do Belenenses. Na altitude em que estávamos perder um pouco o controlo do jogo, tentei acrescentar mais frescura à equipa, mas não conseguimos acrescentar qualidade. Acrescentado frescura, as rotinas perderam-se e não conseguimos lucidez para criar situações de golo. Tinha jogadores em risco de os perder para o futuro, mas nas próximas jornadas vão todos estar ao nível ideal para fazerem 90 minutos de forma mais intensa. Foi por aí que não conseguimos manter a qualidade e dinâmica que tivemos na primeira parte.

[Mais substituições, menos qualidade?]

- Não tem uma coisa a ver com a outra. Reforço que as cinco substituições, na defesa dos atletas na componente física, pode trazer algumas vantagens. É importante podermos acrescentar qualidade, mas este foi um jogo em que não conseguimos acrescentar. Não melhorámos com as substituições, mas não vou mudar a minha opinião.

[João Carlos Teixeira marcou pela terceira jornada consecutiva. Já conta com dez golos esta época, o que mudou para o médio marcar mais?]

- Isso é uma pergunta que tem de ser feita ao atleta. Eu apenas faço o meu trabalho, tento rentabilizar os jogadores. Esta época já tem uma qualidade boa de golos, mérito do atleta. O Florent também tem jogado imenso e o ano passado não jogava, como o Pepê que também jogava pouco na época passada.