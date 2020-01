Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, em declarações à Sporttv, no final do triunfo do Benfica, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

«O que fez a diferença neste jogo foi o golo do Benfica. Foi praticamente a única oportunidade que o Benfica teve na primeira parte. Mesmo assim, estávamos em superioridade dentro da área e não encurtámos os espaços. O Benfica foi mais feliz, porque foi mais eficaz. Era o nosso desejo dar um resultado melhor a estes adeptos. Temos de melhorar a tomada de decisão no último terço. Na primeira parte tivemos duas ou três ocasiões em que podíamos ter definido melhor. O Benfica teve a sorte do jogo. Não fomos felizes também nas bolas paradas e não conseguimos fazer golo. Mas a equipa esteve a um nível muito bom. Jogámos de igual para igual com o Benfica sem receios.»

[Sobre o futuro do Vitória] «Quando somos gananciosos queremos as coisas no imediato. Temos aqui uma equipa em crescimento. O Vitória é um clube grande. Com este apoio que tivemos hoje, com essa consistência, com ou sem Ivo Vieira, podemos ter aqui no espaço de dois ou três anos um Vitória a lutar pelos primeiros lugares.»