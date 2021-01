O V. Guimarães atravessa um bom momento e em caso de vitória sobre o Marítimo neste domingo alcança pela primeira vez esta temporada uma sequência de três triunfos seguidos para a Liga.

João Henriques assumiu que os vimaranenses estão bem, mas pôs água na fervura. «Lá por estarmos melhor e a ganhar, não está tudo perfeito. Às vezes não basta ser melhor do que o adversário para vencer. Podemos ter 20 oportunidades de golo, falhá-las, sofrer um golo e perder. As vitórias não nos vão fazer ‘embandeirar em arco'. Olhamos para o campeonato jogo a jogo. Se formos competentes como nos dois anteriores, vamos ganhar», disse na antevisão à partida que vai ser jogada no Estádio D. Afonso Henriques.

O treinador dos vimaranenses considerou que a sua equipa precisa de estar ao melhor nível para bater aquela que lembrou ser a única equipa portuguesa que esta época foi capaz de derrotar o Sporting.

Para o jogo deste domingo, o V. Guimarães não poderá contar com Bruno Varela e Pepelu (ambos com covid-19), nem com Jorge Fernandes, que cumpre castigo.

João Henriques aproeitou ainda para falar sobre Ricardo Quaresma, que tem contribuído para a boa fase dos minhotos. «O Ricardo Quaresma é um excelente profissional, mas a sorte do Vitória é que tem outros com capacidade para se aproximarem desses números. Quando [o adversário] se lembrar de fechar só o Ricardo, temos mais nove jogadores capazes de resolver um jogo», vincou, destacando o compromisso do extremo de 37 anos nas tarefas defensivas.