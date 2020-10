Depois da derrota no dérbi minhoto com o Sp. Braga, o V. Guimarães defronta neste domingo mais um vizinho. A equipa orientada por João Henriques desloca-se a Barcelos e o técnico dos vimaranenses manifestou a vontade de iniciar um ciclo positivo.

«Queremos entrar num novo ciclo com a conquista de pontos em Barcelos. Desde que entrei, encontrei um ciclo curioso: primeiro no Bessa, com um clássico cheio de rivalidade, depois em casa no dérbi do Minho e agora novamente com outro dérbi do Minho antes de recebermos o Sporting», afirmou o técnico que somou uma vitória e uma derrota nos dois primeiros jogos realizados pelo V. Guimarães.

João Henriques aproveitou para fazer uma espécie de balanço da evolução da equipa desde que chegou para substituir o ex-internacional português Tiago. «Temos trabalhado a finalização e os posicionamentos da equipa. É um trabalho de alguma paciência, que vai ter os seus frutos porque as individualidades estão cá e têm qualidade», notou.

O técnico dos vimaranenses avaliou ainda o adversário que terá pela frente neste domingo e que vem de uma derrota com o Sporting por 3-1. «O Gil Vicente demonstrou que é uma equipa consistente, organizada, com boas individualidades, já sabe o que tem de fazer coletivamente, as ideias que foram trazidas por este treinador.»