João Henriques, treinador do Vitoria de Guimarães, considera que a sua equipa vai precisar de «superar a agressividade» do Paços de Ferreira para somar pontos no embate de domingo, relativo à 20.ª jornada da Liga.

Após três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos, a formação minhota, sexta classificada do campeonato, com 32 pontos, desloca-se ao Estádio Capital do Móvel para defrontar a equipa sensação da Liga que está logo acima na classificação.

«[Temos de] igualar e superar mesmo [a agressividade do Paços de Ferreira]. Quando falo de agressividade, não falo de fazer mais faltas. Falo da agressividade positiva dos duelos, de, nos momentos com bola, chegar com grande agressividade à área do adversário e de se ser pragmático nos momentos para finalizar», salientou o técnico, na antevisão à partida agendada para as 15h00.

João Henriques realçou ainda que a «vontade em conquistar a bola rapidamente» e a capacidade em «pressionar o adversário alto» são fatores-chave para o «campeonato extraordinário» dos castores, principalmente em casa (20 pontos em 27 possíveis), condição na qual já bateram o FC Porto (3-2) e o Sp. Braga (2-0), tendo apenas perdido com o líder Sporting (2-0).

«Tem 35 pontos conquistados com todo o mérito. É uma equipa que tem sido muito regular, muito sólida, muito capaz em cada momento do jogo. É uma equipa reconhecidamente organizada, agressiva e pragmática seja no momento defensivo, seja no momento ofensivo. As individualidades são potenciadas por esse coletivo forte», descreveu o técnico, que já orientou o Paços, na época 2017/18.

O líder vitoriano elogiou ainda o colega de profissão Pepa, que, no seu entender, «já tem vários anos seguidos de bons trabalhos», apesar do rendimento no presente campeonato ser o «mais mediático».

João Henriques reconheceu ainda a «preocupação» com os seis golos sofridos nas últimas três partidas - um com Belenenses, três com Rio Ave e dois com Farense -, tendo dito que as «individualidades ficaram expostas ao erro» devido às falhas coletivas e que o Vitória está «preparado para voltar a ser mais sólido no setor».

Questionado ainda sobre as críticas que o futebol português às vezes sofre, mesmo com o FC Porto a ser capaz de bater o campeão italiano, Juventus, na Liga dos Campeões (2-1), João Henriques defendeu que as equipas portuguesas, quer na Liga, quer nas provas europeias, fazem «muito com pouco» e têm profissionais de «grande competência».

«Dentro do nosso campeonato, há equipas com orçamentos dez ou vinte vezes inferiores às melhores a vencerem e a dificultarem-lhes a vida. Da mesma forma, os nossos representantes na Europa fazem isso com aqueles que têm dez vezes mais do que nós», disse ainda.