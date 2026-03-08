A derrota do Vitória nos Açores, por sinal, a primeira vitória do Santa Clara em 2026, ficou marcada por ânimos exaltados, no final do jogo, com os adeptos minhotos a pedirem explicações ao plantel.

Foi no momento em que a equipa, acompanhada pelo treinador Luís Pinto, se aproximou da bancada, para agradecer o apoio. Os adeptos, cerca de meia centena, aproximaram-se do relvado e tiveram uma conversa com alguns dos jogadores.

Uma conversa que começou em tom de indignação, com a polícia ali ao lado, mas que até acabou com alguma cordialidade, com os jogadores a darem a cara e a assumirem responsabilidades.

Foi a terceira jornada consecutiva sem vencer, a quarta derrota consecutiva fora de casa para a equipa que, esta época, venceu a Taça da Liga.