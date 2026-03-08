Jogadores do Vitória foram «apertados» depois da derrota nos Açores
Conversa com adeptos começou em tom de indignação, mas até acabou com alguma cordialidade
Conversa com adeptos começou em tom de indignação, mas até acabou com alguma cordialidade
A derrota do Vitória nos Açores, por sinal, a primeira vitória do Santa Clara em 2026, ficou marcada por ânimos exaltados, no final do jogo, com os adeptos minhotos a pedirem explicações ao plantel.
Foi no momento em que a equipa, acompanhada pelo treinador Luís Pinto, se aproximou da bancada, para agradecer o apoio. Os adeptos, cerca de meia centena, aproximaram-se do relvado e tiveram uma conversa com alguns dos jogadores.
Uma conversa que começou em tom de indignação, com a polícia ali ao lado, mas que até acabou com alguma cordialidade, com os jogadores a darem a cara e a assumirem responsabilidades.
Foi a terceira jornada consecutiva sem vencer, a quarta derrota consecutiva fora de casa para a equipa que, esta época, venceu a Taça da Liga.