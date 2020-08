Jorge Fernandes, reforço para o centro da defesa do Vitória de Guimarães, contou que o plantel já trabalha para vencer na primeira jornada da Liga, encarando os treinos com «exigência» e «compromisso».

De regresso a Portugal após uma época no Kasimpasa, na Turquia, o central de 23 anos realçou que o plantel está a «criar um excelente espírito» nos primeiros treinos, mostrando-se «comprometido» com as ideias do treinador, Tiago Mendes, e desejoso de vencer a primeira jornada do campeonato que tem início marcado para 20 de setembro.

«O nosso foco está na exigência diária e no compromisso. Queremos continuar o trabalho, assimilar as ideias do novo treinador e preparar a primeira jornada. Ganhar na primeira jornada é o nosso foco», disse o defesa, antes do treino da tarde, realizado na academia do clube, em Guimarães.

Jorge Fernandes adiantou que os primeiros dias de trabalho «têm sido bastante físicos», o que considerou necessário para a «exigência» da competição, quando chegarem os jogos a sério, e disse que há «bastante» trabalho por fazer «a nível tático».

Após uma experiência na Turquia em que atingiu os objetivos a «nível profissional e pessoal», o atleta formado no FC Porto admitiu estar numa casa exigente», que ambiciona habitualmente o apuramento para as provas europeias no início de cada época, mas reiterou a vontade de dar «alegrias ao clube e aos adeptos».

«A minha ambição e vontade de triunfar nesta casa são enormes. O FC Porto faz parte do meu passado. Agora estou totalmente focado no Vitória e quero simplesmente trabalhar para trazer alegrias ao clube e aos seus adeptos», afirmou.

Questionado sobre as transferências levadas a cabo por eventuais adversários na corrida pelas competições europeias, Jorge Fernandes disse que a Liga é «competitiva», com várias a equipas a «reforçaram-se bem», entre as quais o Vitória de Guimarães.