A pensar no longo prazo, o Vitória de Guimarães “migrou” os juniores masculinos (sub-19) para o departamento de futebol profissional e para o departamento estratégico. Segundo apurou o Maisfutebol, a estrutura vimaranense pretende reforçar elos entre este escalão e a equipa principal – com os “bês” pelo meio – além de capitalizar os jovens talentos.

Esta decisão vai obrigar a ajustes no planeamento de treinos e quotidiano dos juniores, a partir de julho. Doravante, a análise e a exigência vão assumir contornos diferentes.

Os juniores do Vitória alcançaram o terceiro e o sexto lugar na fase de apuramento de campeão, em 2024 e 2025, respetivamente. Por sua vez, os “bês” selaram o regresso à Liga 3, perdendo a final do Jamor no sábado, frente ao Lusitano de Évora (1-1, 3-1 após penáltis).

Entre “Conquistadores”, na equipa principal vão despontando jovens como Miguel Maga (22 anos), Marco Cruz (21 anos), Tomás Händel (24 anos), Dieu Michel (21 anos) e Vando Félix (22 anos). Em simultâneo, Bica (22 anos), Zé Carlos (23 anos) e Gonçalo Nogueira (21 anos) regressaram de empréstimos, na esperança de convencer o novo timoneiro, Luís Pinto, de 36 anos.

Antes de o mercado de transferências abrir oficialmente em Guimarães, certas são as contratações de Matija Mitrovic (ex-Pancevo), Sérvia), Oumar Camara (ex-PSG) e de Fabio Blanco (ex-Marítimo).