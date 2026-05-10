À margem da antevisão à receção do Vitória de Guimarães (8.º) ao Casa Pia (16.º), na 33.ª e penúltima jornada da Liga, Gil Lameiras comentou a suspensão de Nélson Oliveira, avançado afastado por motivos disciplinares. Em conferência de imprensa, o treinador dos “Conquistadores” apontou ao regresso às vitórias, depois da goleada sofrida em Alvalade (5-1).

Nélson Oliveira afastado

«Um jogador profissional, nomeadamente um capitão, tem de estar disponível para jogar 90 minutos, para jogar 10 minutos ou para não jogar. Tem de colocar o seu ego atrás dos interesses coletivos. Não pode, depois de uma derrota pesada, estar às risadas com elementos da equipa adversária. É aquilo que eu defendo.»

Casa Pia

«Há muitas coisas que estamos a fazer bem. Os jogadores têm feito um esforço para melhorar. Um clube como o Vitória tem de estar sempre no limite. O adversário não se vai importar de estar baixo no terreno. Vai provavelmente jogar em transição e na bola parada. Temos de ser pacientes e competentes defensivamente.»