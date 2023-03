O mês de fevereiro teve apenas 28 dias, mas deu para 19 treinadores se mostrarem nos jogos da Liga.

Isto porque o despedimento de Nelson Veríssimo no Estoril permitiu uma curta experiência de Pedro Guerreiro no principal campeonato do futebol nacional.

Ainda assim, o melhor treinador do mês foi (rufem os tambores)… um treinador adjunto!

Isso mesmo! A caminhada invicta do V. Guimarães no segundo mês do ano valeu o prémio de melhor treinador a João Aroso, adjunto de Moreno.

O técnico que, por imposição regulamentar tem de constar na ficha de jogo como treinador principal do Vitória, foi o mais votado entre os restantes treinadores da Liga (34,13 por cento), levando a melhor sobre Roger Schmidt do Benfica (31,75) e Daniel Sousa (17,46).