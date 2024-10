Na deliberação publicada na quarta-feira, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) visou, em particular, Bruno Varela. A propósito da entrada em campo para o jogo com o Famalicão, a 1 de setembro, o guarda-redes do Vitória de Guimarães usou um microfone preso ao equipamento, numa dinâmica a pensar nas redes sociais.

Ora, de acordo com a FPF, várias normas e artigos das «leis do jogo» foram violadas por esta ação.

Por isso, o Vitória foi multado em 5355 euros e Bruno Varela foi sancionado em 714 euros.

Na noite de 1 de setembro, o Vitória de Guimarães triunfou sobre o Famalicão, por 2-1