O V. Guimarães inicia a pré-época terça-feira, com exames médicos, e vai estagiar no Algarve, entre 20 e 26 de julho.

O emblema minhoto informou que os testes médicos estendem-se por dois dias, antes de Tiago Margarido orientar o primeiro treino da equipa vimaranense na academia do clube.

No estágio no Algarve, o V. Guimarães vai defrontar o Rio Ave, no dia 23 de julho, e o Nottingham Forest, orientado por Vítor Pereira, no dia 26 de julho, com ambos os encontros a serem realizados à porta fechada. No entanto, falta ainda divulgar o restante calendário de pré-temporada.

Já o embate com o Santos, que estava agendado para 12 de julho, no Estádio D. Afonso Henriques, foi cancelado pela entidade promotora da digressão emblema brasileiro, o projeto Joga Brasil.

De recordar que a edição 2026/27 da Liga arranca no fim de semana de 08 e 09 de agosto. O calendário da competição será conhecido na quinta-feira, dia 2 de julho.