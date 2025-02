O V. Guimarães perdeu alguns titulares no mercado de inverno, mas Luís Freire, treinador da equipa minhota, recusou que o plantel tenha ficado mais fragilizado após o fecho do mercado de inverno, até porque, lembrou, não chegou a trabalhar com os jogadores que saíram e os que entraram deixaram-no satisfeito.

«O grupo está mais forte. Temos um plantel equilibrado, com boas opções e diferentes características nas várias posições. Temos um plantel com gestão fácil em termos de competitividade saudável. Temos todas as garantias para sermos extremamente competitivos, de forma a lutarmos pelos objetivos no campeonato e na Liga Conferência», afirmou o técnico dos vitorianos, em antevisão ao jogo de sábado contra o Famalicão.

Apesar das saídas de jogadores importantes, que permitiram ao clube de Guimarães ter a janela de mercado mais lucrativa da história e ficar no top-15 dos clubes com mais receita neste defeso, o Vitória também incorporou vários jogadores no plantel, como foi o caso do médio Beni Mukendi. «Fisicamente, dá uma dimensão diferente ao meio-campo. É intenso, forte nos duelos, agressivo, mas também tem boa construção de jogo. Tem vindo a progredir no campeonato. Pode-nos ajudar bastante até ao final. Precisamos de um plantel com diferentes características. É um médio diferente dos que tínhamos», constatou.

Após o assédio de clubes como o Milan e o FC Porto, Freire comentou também a renovação de Tomás Händel até 2029, dizendo que o médio está «sempre focado nos objetivos da equipa», que «adora o clube» e que continua a contar com ele.

O Vitória regressou aos triunfos na última jornada, diante do AVS, após um longo período sem ganhar desde antes da saída de Rui Borges para o Sporting. «O que me interessa é voltar às vitórias. Quero voltar às vitórias todos os fins de semana. Isso está para trás. O que está para a frente é o mais importante», vincou Luís Freire.

«O Famalicão é uma boa equipa, joga em 4x3x3, com dois extremos bem abertos. É uma equipa que gosta de pressionar. Mais do que valorizar ou desvalorizar o adversário, interessa-me muito o que vamos fazer», elogiou a propósito do adversário, que também regressou aos triunfos na jornada anterior.

O V. Guimarães (7.º), que tem como objetivo de alcançar um dos cinco primeiros lugares, visita o Famalicão (9.º) no sábado às 20h30, na 21.ª jornada da Liga.