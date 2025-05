Luís Freire, treinador do V. Guimarães, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Sporting em Alvalade que tirou a equipa minhota de um lugar europeu:

«O plantel está triste, como é lógico. É o fim da época. Ninguém está feliz com o desfecho da época. Queríamos o quinto lugar. O clube faz uma época de 52 jogos. Uma época boa na perspetiva da Conference League. Fica até à última jornada na luta pelo quinto lugar. Os jogadores deram tudo. É difícil exigir mais. Na segunda volta fizemos quase 30 pontos e não foi pela segunda volta que não conseguimos o quinto lugar. Estamos tristes.»

[Considera ter perdido o acesso ao quinto lugar na jornada passada ou nesta? Foi um duro revés?]

«Quando chegámos, o Vitória estava em sexto lugar, a seis pontos do quinto e sem vantagem no confronto direto. Houve também uma reformulação a partir de janeiro. Sempre assumimos o objetivo do quinto lugar e à partida para este jogo éramos a quarta equipa com mais pontos na segunda volta. O Santa Clara também fez uma segunda volta boa, com 26 pontos, e não nos permitiu falhar em lado nenhum. A primeira vez em que falhámos de forma mais clara foi no jogo com o Farense, em que houve situações que nos prejudicaram. Isso ditou este sexto lugar. Mas a tristeza vai passar e vem o orgulho do que foi feito, porque fizemos jogos fantásticos. O Vitória dignificou ao máximo, com os seus adeptos, jogadores e como instituição, o futebol português. Merecia mais.

Claro que hoje não era fácil para nós. Viemos a um reduto muito complicado, mas também tivemos vários jogadores ausentes que não puderam dar o seu contributo nos últimos dois jogos e não conseguimos finalizar aquilo que seria uma recuperação fantástica. (…) Mas há uma próxima temporada e, não tendo a competição europeia, tem o campeonato e as taças para dignificar ao máximo este grande clube.»

[Porque é que os jogadores do Vitória nunca pareceram confortáveis com bola? Sentiram o peso de jogar num estádio com uma atmosfera ainda mais intensa do que já é habitual?]

«Normalmente nós conseguimos ter bola e atacar mais do que fizemos hoje. Até conseguimos quebrar algumas pressões, mas depois precipitámo-nos no meio-campo ofensivo e houve alguma falta de paciência. O Sporting também é uma equipa que, se pressionarmos muito à frente, descobre espaços atrás porque tem avançados muito rápidos. Tivemos sempre de estar num bloco compacto e de sair bem para depois conseguir respirar com bola.

Claro que não era fácil jogar aqui num dia de hoje. Tentámos, mas não conseguimos estar ao nível de outros jogos com bola e a criar situações de golo. Estivemos organizados a defender, compactos, por vezes tivemos bola, mas faltou mais perigo. E, para intranquilizar o Sporting, teríamos de conseguir fazer um golo. Faltou-nos profundidade no campo. Mas o Sporting teve o mérito de não nos dar grandes espaços para explorar e acabou por fazer o primeiro golo aos 50 e tal minutos. Na segunda parte, acho que estávamos um bocadinho melhores e aí podia começar a haver alguma ansiedade na equipa do Sporting, que estabilizou ao fazer golo. Numa conseguimos intranquilizar ao máximo a equipa do Sporting e faltou-nos isso.

Os jogadores estão esgotados. Foram ao limite e hoje foi o reflexo disso.»