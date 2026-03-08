*Por Frederico Figueiredo

Declarações treinador do Vitória de Guimarães, Luís Pinto, depois da derrota diante do Santa Clara (0-2), nos Açores, em jogo da 25.ª jornada da Liga:

«Os golos mudaram o jogo. Entrámos com capacidade de criar claramente uma oportunidade e depois demos por nós a perder de uma forma muito fácil. Marcaram no único livre que tiveram e depois numa bola perdida que não devíamos ter concedido.

Faltou-nos eficácia defensiva, fomos muito permeáveis no golo que sofremos de livre e depois tiveram momentos de aproximação. Tivemos oportunidades, mas não fomos eficazes».

«A motivação tem que ser simples: o sentimento que existe depois de uma derrota e depois de sentirmos que não fizemos as coisas como devíamos, fazem isso só por si. Têm de servir de motivação para o caminho em que procuramos a vitória. Competir é isto mesmo, queremos ganhar e isto tem de ser a nossa motivação».

«Sinto que tenho todas as condições e mais alguma [para continuar] porque o trabalho que desenvolvemos gera muito mais frutos do que as pessoas esperam. Não seria de esperar que tivéssemos uma época sem uma fase menos boa».

Sobre a contestação dos adeptos no final do jogo

«Quanto aos adeptos, não estão satisfeitos, especialmente depois de terem feito uma viagem dessas onde só amanhã é que voltarão para casa».