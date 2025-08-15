Na antevisão ao jogo da segunda jornada da Liga, frente ao Estoril, o técnico do Vitória, Luís Pinto, abordou a estreia em casa na nova época e mostrou-se feliz por, pela primeira vez, ter a oportunidade de comandar a equipa no Estádio D. Afonso Henriques.

«Essa é uma parte interessante do jogo, porque tem um significado grande estrear-me aqui, diante dos nossos adeptos. Queremos ser capazes de contribuir para um bom ambiente no nosso estádio. Queremos utilizar esse ambiente a nosso favor, a responsabilidade de tornar esse ambiente positivo é nossa. É um momento marcante fazer o primeiro jogo em casa», referiu.

Luís Pinto deu o mote para o encontro e explicou o que a equipa tem de mudar relativamente à derrota na primeira jornada, por 3-0, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão.

«Temos de meter a identidade do clube dentro do campo. Temos de ser mais capazes nos duelos individuais, simplificando as nossas ações defensivas. Devemos ser mais agressivos e vivos em todos os pormenores do jogo. Essa é a primeira parte que temos de aprender do último jogo e melhorar», admitiu.

Quanto à equipa do Estoril, dirigida por Ian Cathro, o técnico do Vitória desfez-se em elogios.

«Tem boa organização ofensiva. É uma equipa que já tem um conhecimento grande das dinâmicas, tem bons executantes e boa qualidade individual, que é colocada ao serviço do coletivo. O Estoril vai obrigar-nos a estar concentrados e rigorosos, defensiva e ofensivamente. A parte ofensiva é a que mais destaco», disse.

Em relação ao mercado de transferências ainda continuar aberto, o treinador, que faz a estreia na Liga esta temporada, comentou: «O que posso dizer é que não tenho uma varinha mágica para poder adivinhar o futuro. Uma coisa tenho, confiança no que está a ser feito pela Direção e no caminho que está a ser seguido».

O Vitória recebe o Estoril, este sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, pelas 18:00. Pode acompanhar o desafio, ao minuto, pelo Maisfutebol.

Na jornada inaugural, os vitorianos perderam frente ao FC Porto, por 3-0, no Dragão. Já o Estoril empatou 1-1 com o Estrela da Amadora, em casa, no Estádio António Coimbra da Mota.